***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2020 14:57
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURLA2012 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracı Hknd
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Nurolbank
Kurucu Nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 113
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7925
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURLA2012
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,96346
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868322
BIST