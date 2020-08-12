***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURLA2012 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracı HkndYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NurolbankKurucu NurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.12.2020Vade (Gün Sayısı) 113Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,7925Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURLA2012Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,96346http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868322BIST