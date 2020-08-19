***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURLK2036 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 18.11.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,2411Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,65Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURLK2036Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,96861http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869919BIST