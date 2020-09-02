***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracı TRFNURLA2020Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.04.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 70.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 16.12.2020Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3,8116Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,89Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURLA2020Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.04.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 02.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,96328http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873003BIST