***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası AS Tahvil İhracı TRSNURL92222Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.09.2022Vade (Gün Sayısı) 732Faiz Oranı - Dönemsel (%) 28,08Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,13Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL92222Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,78078http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874665BIST