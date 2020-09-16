***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL12110 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 50.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.01.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5644Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL12110Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875291BIST