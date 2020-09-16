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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.09.2020 16:07
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. TRFNURL12110 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 50.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,5644
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,67
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL12110
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 15.09.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95635





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875291


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ETYAT 2,31 53.929.013 % 10,00  
KAPLM 11,33 15.023.338 % 10,00  
KARTN 738,40 135.470.754 % 10,00  
AKMGY 46,44 10.770.657 % 10,00  
IDEAS 6,60 5.952.975 % 10,00  
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17:25 Alış Satış %  
Dolar 7,5040 7,5070 % 0,23  
Euro 8,8686 8,8771 % 0,02  
Sterlin 9,7116 9,7603 % 0,87  
Frank 8,2298 8,2794 % 0,16  
Riyal 1,9945 2,0045 % 0,15  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.961 1.962 7,26  
Altın Gr. 474 474 2,93  
Cumhuriyet 3.139 3.186 23,00  
Tam 3.123 3.201 21,26  
Yarım 1.509 1.548 10,29  
Çeyrek 757 774 5,14  
Gümüş.Ons 27,17 27,20 0,05  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,04  
B. Petrol 41,63 41,63 1,10  
Seans Raporu 17:25
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