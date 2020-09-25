***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL12128 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 28.01.2021Vade (Gün Sayısı) 125Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,8801Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 14,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,93Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL12128Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 24.09.2020Vade Başlangıç Tarihi 25.09.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95347Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876684BIST