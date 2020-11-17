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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.11.2020 15:26
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL22127 ISIN Nolu Finansman Bonosu Ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Nurolbank
Kurucu Nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3849
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,53
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL22127
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95799





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888881


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAFKR 7,92 84.800.742 % 10,00  
YESIL 48,28 15.933.905 % 9,98  
VAKKO 7,17 46.642.635 % 9,97  
MARKA 8,96 2.946.675 % 9,94  
BMELK 22,84 3.080.362 % 9,91  
daha fazla
15:54 Alış Satış %  
Dolar 7,7329 7,7381 % 0,41  
Euro 9,1879 9,1965 % 0,58  
Sterlin 10,2576 10,3090 % 1,12  
Frank 8,4869 8,5380 % 0,83  
Riyal 2,0632 2,0736 % 0,66  
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15:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.888 1.888 0,38  
Altın Gr. 471 471 3,12  
Cumhuriyet 3.129 3.176 7,00  
Tam 3.116 3.195 10,68  
Yarım 1.506 1.545 5,17  
Çeyrek 755 773 2,58  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 -0,09  
Gümüş Gr. 6,14 6,14 0,01  
B. Petrol 43,72 43,72 -0,10  
Seans Raporu 15:54
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