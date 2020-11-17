***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL22127 ISIN Nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NurolbankKurucu NurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 23.02.2021Vade (Gün Sayısı) 97Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,3849Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,53Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL22127Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95799http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888881BIST