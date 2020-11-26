***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tahvil İhracı TRSNURLK2213Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.11.2022Vade (Gün Sayısı) 732Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 31,59Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 15,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,67Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURLK2213Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 25.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 26.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,75996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890149BIST