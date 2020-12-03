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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.12.2020 14:41



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansman Bonosu İhracı TRFNURL32118
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,2384
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,12
ISIN Kodu TRFNURL32118
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95934





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891162


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INVEO 34,98 26.844.798 % 10,00  
UFUK 16,28 864.387 % 10,00  
SILVR 5,18 89.976.071 % 9,98  
TSPOR 5,07 343.154.888 % 9,98  
AKMGY 66,20 17.866.549 % 9,97  
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15:00 Alış Satış %  
Dolar 7,8110 7,8181 % -0,55  
Euro 9,4864 9,4964 % -0,22  
Sterlin 10,5005 10,5531 % 0,23  
Frank 8,7410 8,7937 % -0,00  
Riyal 2,0816 2,0920 % -0,38  
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15:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 13,46  
Altın Gr. 464 464 1,89  
Cumhuriyet 3.082 3.128 43,00  
Tam 3.067 3.144 39,71  
Yarım 1.482 1.521 19,20  
Çeyrek 744 761 9,61  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,17  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,02  
B. Petrol 48,02 48,02 -0,23  
Seans Raporu 15:00
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