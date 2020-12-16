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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.12.2020 14:34



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. TRFNURL32126 ISIN Nolu Finansman Bonosu Ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş nurolbank
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 70.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 31.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0342
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL32126
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020
Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
İhraç Fiyatı 0,95207
Kupon Sayısı 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893401


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SNKRN 9,24 2.341.564 % 10,00  
IDGYO 7,60 11.069.442 % 9,99  
IZTAR 17,94 1.487.405 % 9,99  
UZERB 56,20 2.548.951 % 9,98  
AVOD 8,07 124.500.522 % 9,95  
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15:56 Alış Satış %  
Dolar 7,8065 7,8071 % -0,37  
Euro 9,5163 9,5238 % -0,10  
Sterlin 10,5375 10,5903 % 0,30  
Frank 8,7914 8,8444 % -0,28  
Riyal 2,0743 2,0847 % -0,40  
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15:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.859 1.859 4,36  
Altın Gr. 466 467 -0,81  
Cumhuriyet 3.090 3.136 22,00  
Tam 3.075 3.152 -8,05  
Yarım 1.486 1.525 -3,89  
Çeyrek 745 762 -1,95  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 0,58  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 0,13  
B. Petrol 50,73 50,73 -0,03  
Seans Raporu 15:56
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