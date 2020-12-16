***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. TRFNURL32126 ISIN Nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 70.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 70.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 31.03.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0342Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,62Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL32126Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2020Satışa Başlanma Tarihi 14.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000İhraç Fiyatı 0,95207Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893401BIST