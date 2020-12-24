***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROLBANK FİNANSMAN BONOSU IHRACI TRFNURL42117Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NurolbankKurucu NurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 08.04.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,1781Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL42117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 22.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95077Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894758BIST