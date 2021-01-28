***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.TRFNURL52124 Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 07.05.2021Vade (Gün Sayısı) 99Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0178Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL52124Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.01.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95222http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905106BIST