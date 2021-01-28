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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.01.2021 09:37



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.TRFNURL52124 Finansman Bonosu Ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 99
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0178
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,78
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL52124
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95222





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905106


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PKENT 1.386,00 2.166.895 % 10,00  
ISBIR 4.054,10 1.560.829 % 10,00  
TACTR 26,52 2.656.906 % 9,95  
DIRIT 6,56 644.376 % 9,88  
SEKUR 35,36 51.986.680 % 8,73  
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12:26 Alış Satış %  
Dolar 7,3730 7,3771 % -0,50  
Euro 8,9364 8,9441 % -0,38  
Sterlin 10,0320 10,0824 % -0,78  
Frank 8,2514 8,3011 % -0,65  
Riyal 1,9594 1,9692 % -0,55  
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12:26 Alış Satış %  
Altın Ons 1.840 1.840 -0,83  
Altın Gr. 436 436 -2,44  
Cumhuriyet 2.897 2.940 -10,00  
Tam 2.882 2.955 -8,83  
Yarım 1.393 1.430 -4,27  
Çeyrek 699 715 -2,14  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 -0,04  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 -0,03  
B. Petrol 55,12 55,12 -0,41  
Seans Raporu 12:26
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