***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL52140 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 600.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.05.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9671Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,79Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL52140Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2021Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,95268Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.05.2021Kayıt Tarihi 12.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.05.2021Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907787BIST