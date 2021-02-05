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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

05.02.2021 13:51



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AS TRFNURL52140 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.08.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 600.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 30.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9671
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,79
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL52140
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 10.09.2021
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000
İhraç Fiyatı 0,95268
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.05.2021
Kayıt Tarihi 12.05.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.05.2021
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907787


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RODRG 21,12 5.587.453 % 10,00  
TGSAS 34,54 10.733.931 % 10,00  
UFUK 20,90 541.491 % 10,00  
DIRIT 9,02 12.047.545 % 10,00  
KRTEK 11,45 8.478.097 % 9,99  
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16:41 Alış Satış %  
Dolar 7,0522 7,0555 % -1,13  
Euro 8,4714 8,4763 % -0,87  
Sterlin 9,6461 9,6945 % -0,84  
Frank 7,7926 7,8395 % -0,88  
Riyal 1,8756 1,8850 % -1,11  
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16:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.806 12,29  
Altın Gr. 408 408 -3,62  
Cumhuriyet 2.711 2.752 -33,00  
Tam 2.692 2.760 -32,77  
Yarım 1.301 1.335 -15,85  
Çeyrek 653 668 -7,92  
Gümüş.Ons 26,68 26,72 0,34  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 -0,05  
B. Petrol 59,33 59,33 0,32  
Seans Raporu 16:41
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