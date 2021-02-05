***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.02.2021 13:51
u Karar Tarihi 12.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,9671
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,79
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL52132
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 0,95268
Kupon Sayısı 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907788
BIST
16:431.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:437,0671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -0,0687
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:438,4853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0652
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:43409,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,24
|Açılış
|: 409,40
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:43
|RODRG
|21,12
|5.587.812
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.740.839
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.478.097
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|10.004.332
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,74
|29.858.233
|% -5,46
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|129,10
|2.086.641.364
|% 6,26
|
|SISE
|7,73
|1.190.899.448
|% 0,26
|
|GARAN
|9,97
|912.979.922
|% 0,50
|
|TCELL
|16,88
|858.625.138
|% 0,90
|
|DOHOL
|4,10
|789.618.193
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,49
|575.325.800
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,75
|603.210.486
|% 7,42
|
|TSKB
|1,86
|417.730.398
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,10
|789.618.193
|% -0,24
|
|SISE
|7,73
|1.190.899.448
|% 0,26
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0597
|7,0671
|% -0,96
|
|Euro
|8,4803
|8,4853
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6458
|9,6941
|% -0,85
|
|Frank
|7,7937
|7,8407
|% -0,86
|
|Riyal
|1,8753
|1,8847
|% -1,13
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|9,20
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.703
|2.771
|-21,38
|
|Yarım
|1.306
|1.341
|-10,34
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,17
|
|Gümüş.Ons
|26,65
|26,68
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|59,47
|59,47
|0,46
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 38 artarak (% 0.77 ) 1, 358
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, EKIZ, TGSAS, KRTEK, CMENT, MIPAZ, TACTR, ATEKS, HATEK, DIRIT
-
16:53
ATEKS, BURVA, ORGE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
SAMAT, DITAS, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:53
Bu seansda işlem gören 221 hisse senedinden 135 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem