***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL42133 Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.04.2021Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 2,8356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,25Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL42133Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 11.02.2021Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,97243Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.04.2021Kayıt Tarihi 12.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909402BIST