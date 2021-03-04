***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL62115 ISIN Nolu Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.06.2021Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 4,6123Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL62115Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,95591Kupon Sayısı 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915111BIST