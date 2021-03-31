***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL72114 ISIN Nolu Finansman Bonosu IhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.09.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 35.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.07.2021Vade (Gün Sayısı) 93Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0704Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,90Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,42Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL72114Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 29.03.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.03.2021Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 43.070.000İhraç Fiyatı 0,95174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922180BIST