***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş TRFNURL82121 ISIN NOLU Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş nurolbankKurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.08.2021Vade (Gün Sayısı) 110Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,9521Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL82121Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 13.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 15.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000İhraç Fiyatı 0,94382Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 04.08.2021Kayıt Tarihi 03.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 04.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928795BIST