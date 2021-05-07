***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansman Bonosu Ihracı TRFNURL82139Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 26.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 105Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,6815Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,18Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL82139Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 06.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 07.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 0,94624Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.08.2021Kayıt Tarihi 19.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.08.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 50.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935274BIST