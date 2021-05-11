***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2021 15:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 80.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 94
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5.0863
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,24
ISIN Kodu TRFNURL82147
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020
Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
İhraç Fiyatı 0,9516
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936177
BIST