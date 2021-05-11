***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.10.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.200.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 80.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 80.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.08.2021Vade (Gün Sayısı) 94Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5.0863Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 21,24ISIN Kodu TRFNURL82147Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 26.11.2020Satışa Başlanma Tarihi 10.05.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000İhraç Fiyatı 0,9516http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936177BIST