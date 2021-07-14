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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.07.2021 16:38



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tahvil İhracı TRSNURL72216
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,8206
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNURL72216
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 12.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,83458
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2022
Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 239.641.158
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951158


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SEYKM 16,22 19.202.304 % 0,00  
MARTI 1,89 4.908.887 % 0,00  
NETAS 18,84 12.012.087 % 0,00  
TTRAK 167,50 25.758.313 % 0,00  
KATMR 2,75 17.573.586 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,5669 8,5755 % -0,11  
Euro 10,1286 10,1444 % -0,24  
Sterlin 11,7984 11,8576 % -0,58  
Frank 9,2962 9,3522 % -0,60  
Riyal 2,2783 2,2897 % -0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.829 1.829 1,76  
Altın Gr. 504 504 -0,60  
Cumhuriyet 3.320 3.371 -13,00  
Tam 3.304 3.387 -14,10  
Yarım 1.597 1.638 -6,82  
Çeyrek 801 819 -3,41  
Gümüş.Ons 26,31 26,34 0,08  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 0,00  
B. Petrol 73,54 73,54 -1,22  
Seans Raporu 18:05
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