***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Tahvil İhracı TRSNURL72216Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.07.2021Vade (Gün Sayısı) 371Faiz Oranı - Dönemsel (%) 19,8206Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 19,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL72216Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 12.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 13.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 14.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,83458Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.07.2022Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 239.641.158Döviz Cinsi TRYhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951158BIST