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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2021 10:27



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRSNURL12311 ISIN Nolu Tahvil İhracına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 155.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 20.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 541
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 29,27
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNURL12311
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.000.000
İhraç Fiyatı 0,77355





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952487


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 14,08 2.950.884 % 10,00  
KTSKR 22,02 45.320.142 % 9,99  
VKING 6,50 20.574.652 % 9,98  
TSGYO 2,79 29.658.120 % 9,84  
OZBAL 14,09 42.686.390 % 7,72  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 8,4019 8,4088 % -0,55  
Euro 10,0049 10,0127 % -0,56  
Sterlin 11,7306 11,7894 % -0,38  
Frank 2,2377 2,2489 % -0,48  
Riyal 494,7080 494,8060 % -0,48  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.828 -0,22  
Altın Gr. 494 494 -2,73  
Cumhuriyet 3.278 3.328 -27,00  
Tam 3.262 3.344 -28,11  
Yarım 1.577 1.618 -13,60  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,48 25,51 -0,02  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,03  
B. Petrol 74,85 74,85 -0,25  
Seans Raporu 13:55
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