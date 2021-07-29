***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRSNURL12311 ISIN Nolu Tahvil İhracına ilişkin bildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 150.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 155.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 20.01.2023Vade (Gün Sayısı) 541Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 29,27Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,91Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL12311Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 155.000.000İhraç Fiyatı 0,77355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952487BIST