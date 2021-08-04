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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.08.2021 11:31



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.TRFNURLA2111 ısın no'lu Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.12.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,3575
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,81
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURLA2111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 02.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 04.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,94023





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954640


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VBTYZ 20,90 4.539.940 % 10,00  
PENTA 44,36 16.719.466 % 9,97  
KTSKR 32,22 35.204.212 % 9,97  
ISGSY 11,73 61.295.865 % 9,93  
DAGI 3,23 19.744.572 % 9,86  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 8,5422 8,5441 % 0,82  
Euro 10,1033 10,1552 % 1,14  
Sterlin 11,8514 11,9108 % 0,94  
Frank 9,3881 9,4447 % 0,77  
Riyal 2,2707 2,2821 % 0,74  
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12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -0,86  
Altın Gr. 497 497 3,44  
Cumhuriyet 3.295 3.345 24,00  
Tam 3.279 3.362 27,74  
Yarım 1.585 1.626 13,42  
Çeyrek 795 813 6,71  
Gümüş.Ons 25,40 25,45 0,04  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,06  
B. Petrol 70,81 70,81 0,43  
Seans Raporu 12:35
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