***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.08.2021 09:36
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURLK2127 ISIN NOLU FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 101
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,3959
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURLK2127
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 18.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 20.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,9488
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959931
BIST