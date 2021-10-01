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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.10.2021 14:53



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. TRFNURL12219 FİNANSMAN BONOSU İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,0342
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 18,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,07
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL12219
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,95207





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966063


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UZERB 31,90 1.188.382 % 10,00  
NUGYO 9,35 15.826.770 % 10,00  
MAREN 9,14 1.082.871.193 % 9,99  
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Altın Gr. 501 501 -0,72  
Cumhuriyet 3.311 3.361 10,00  
Tam 3.295 3.378 9,70  
Yarım 1.592 1.634 4,70  
Çeyrek 799 817 2,35  
Gümüş.Ons 22,50 22,56 0,36  
Gümüş Gr. 6,40 6,42 0,08  
B. Petrol 79,17 79,17 0,86  
Seans Raporu 18:05
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