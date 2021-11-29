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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.11.2021 15:25
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Finansman Bonosu İhracı TRFNURL32217
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 115
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2774
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,73
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL32217
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94987





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980074


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AKFGY 5,83 33.932.734 % 10,00  
SONME 31,02 3.824.853 % 10,00  
ISATR 257.597,00 257.597 % 10,00  
ISBTR 42.350,00 716.550 % 10,00  
YAPRK 34,56 12.601.823 % 9,99  
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17:14 Alış Satış %  
Dolar 13,1090 13,1164 % 2,34  
Euro 14,9092 14,9324 % 3,20  
Sterlin 17,3864 17,4736 % 2,30  
Frank 14,1792 14,2646 % 2,61  
Riyal 3,4724 3,4898 % 1,97  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 11,34  
Altın Gr. 755 755 20,30  
Cumhuriyet 4.990 5.065 160,00  
Tam 4.964 5.090 158,00  
Yarım 2.399 2.462 76,44  
Çeyrek 1.203 1.231 38,21  
Gümüş.Ons 22,88 22,91 0,04  
Gümüş Gr. 9,62 9,63 0,20  
B. Petrol 70,37 70,37 -2,85  
Seans Raporu 17:14
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