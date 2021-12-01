***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AŞ. Finansman Bonosu İhracı TRFNURL32225Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.800.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş NUROLBANKKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 30.03.2022Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4610Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL32225Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021Satışa Başlanma Tarihi 29.11.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2021Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94822http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980498BIST