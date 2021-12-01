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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.12.2021 16:33
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi NUROL YATIRIM BANKASI AŞ. Finansman Bonosu İhracı TRFNURL32225
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.05.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.800.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu NUROLBANK
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,4610
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,71
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL32225
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.07.2021
Satışa Başlanma Tarihi 29.11.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.11.2021
Vade Başlangıç Tarihi 01.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94822





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980498


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ERBOS 137,50 203.878.369 % 10,00  
MIATK 37,18 3.320.211 % 10,00  
BURCE 29,04 38.236.800 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.818.675 % 10,00  
YONGA 24,42 464.904 % 10,00  
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17:05 Alış Satış %  
Dolar 13,4531 13,4640 % 1,18  
Euro 15,2682 15,2954 % 1,54  
Sterlin 17,8263 17,9157 % 1,26  
Frank 14,5623 14,6500 % 1,13  
Riyal 3,5695 3,5874 % 0,92  
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17:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.778 -0,49  
Altın Gr. 769 769 7,66  
Cumhuriyet 5.077 5.154 10,00  
Tam 5.055 5.184 0,25  
Yarım 2.443 2.508 0,12  
Çeyrek 1.226 1.254 0,06  
Gümüş.Ons 22,46 22,49 0,24  
Gümüş Gr. 9,65 9,66 0,14  
B. Petrol 66,41 66,41 -2,46  
Seans Raporu 17:05
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