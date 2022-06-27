***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.06.2024Vade (Gün Sayısı) 732Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,87Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSNURL62415Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 27.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.06.2024Kayıt Tarihi 27.06.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.06.2024Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA+ 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039411BIST