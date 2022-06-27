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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.06.2022 15:21
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.11.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.06.2024
Vade (Gün Sayısı) 732
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 25,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,87
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNURL62415
Satışa Başlanma Tarihi 23.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.06.2024
Kayıt Tarihi 27.06.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.06.2024
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039411


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BIST En Aktif Hisseler15:46
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 6.841.879 % 9,99  
RODRG 22,30 8.450.107 % 9,96  
OYAYO 8,53 7.324.282 % 9,50  
DOKTA 34,80 6.443.609 % 9,43  
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15:46 Alış Satış %  
Dolar 16,6573 16,6806 % 0,94  
Euro 17,5617 17,5818 % 0,32  
Sterlin 20,3091 20,4109 % 0,45  
Frank 17,3356 17,4401 % 0,69  
Riyal 4,4261 4,4483 % 0,80  
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15:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.825 1.825 2,16  
Altın Gr. 976 976 6,99  
Cumhuriyet 6.520 6.618 25,00  
Tam 6.497 6.593 1,00  
Yarım 3.189 3.225 1,00  
Çeyrek 1.598 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,25 21,28 0,11  
Gümüş Gr. 11,34 11,36 0,10  
B. Petrol 113 113 1,82  
Seans Raporu 15:46
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