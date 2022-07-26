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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.07.2022 11:59
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 300.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 29.07.2024
Vade (Gün Sayısı) 734
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 27,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSNURL72422
Satışa Başlanma Tarihi 25.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 25.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.07.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
İhraç Fiyatı 0,64391
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.07.2024
Kayıt Tarihi 26.07.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.07.2024

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMNIS 36,32 1.355.521 % 9,99  
IMASM 71,65 20.780.782 % 9,98  
LIDFA 10,92 55.743.040 % 9,97  
PSGYO 2,87 142.750.677 % 9,96  
DOBUR 63,50 15.366.582 % 9,96  
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13:48 Alış Satış %  
Dolar 17,8920 17,8965 % 0,22  
Euro 18,1984 18,2149 % 0,69  
Sterlin 21,5182 21,6262 % 0,47  
Frank 18,5399 18,6515 % 0,40  
Riyal 4,7489 4,7727 % 0,24  
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13:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.722 1.722 4,98  
Altın Gr. 991 991 5,38  
Cumhuriyet 6.648 6.749 23,00  
Tam 6.678 6.729 16,00  
Yarım 3.254 3.290 8,00  
Çeyrek 1.632 1.644 4,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,82 0,17  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 0,10  
B. Petrol 100 100 0,30  
Seans Raporu 13:48
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