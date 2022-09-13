***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 2.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.12.2022Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 5,2356Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,71Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURLA2244Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 12.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 12.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 13.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,95025Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.12.2022Kayıt Tarihi 12.12.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.12.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 100.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA+ 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062539BIST