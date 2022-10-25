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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.10.2022 10:28
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 06.07.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 150.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 97
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 5,8466
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,84
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL12334
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 0,94476
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 30.01.2023
Kayıt Tarihi 27.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 30.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 150.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 29.04.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073837


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CANTE 140,80 95.086.203 % 10,00  
DITAS 38,50 26.069.250 % 10,00  
HEDEF 11,00 49.746.744 % 10,00  
ORMA 54,95 2.902.092 % 9,99  
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Euro 18,7338 18,7471 % 1,06  
Sterlin 21,5289 21,6369 % 1,18  
Frank 18,7861 18,8993 % 0,84  
Riyal 4,9334 4,9581 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.672 1.672 18,76  
Altın Gr. 998 998 9,64  
Cumhuriyet 6.681 6.782 32,00  
Tam 6.707 6.781 23,00  
Yarım 3.268 3.312 11,00  
Çeyrek 1.639 1.659 7,00  
Gümüş.Ons 19,62 19,64 0,28  
Gümüş Gr. 11,70 11,72 0,13  
B. Petrol 93,85 93,85 2,11  
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