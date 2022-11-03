***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.11.2022 13:18
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.10.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 91
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,1705
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,15
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFNURL22317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 03.11.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,94188
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 02.02.2023
Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 400.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA+ 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076499
BIST