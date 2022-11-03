***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Finansman Bonosu İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.08.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 20.10.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 400.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 02.02.2023Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 6,1705Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 24,75Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 27,15Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFNURL22317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 02.11.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 02.11.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 03.11.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000İhraç Fiyatı 0,94188Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 02.02.2023Kayıt Tarihi 01.02.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 02.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 400.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR AA+ 29.04.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076499BIST