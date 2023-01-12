***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.01.2023 10:43
Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100699
BIST
11:314.913
En Yüksek
|Değişim
|: 3,90%
|| 184,30
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:3118,7853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:3120,2140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0238
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:311.137,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,26
|Açılış
|: 1.136,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:29
|KRDMA
|17,38
|182.347.779
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.368.510
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.455.072
|% 9,96
|
|KUYAS
|22,80
|11.698.300
|% 9,20
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|134,10
|3.538.640.914
|% 7,02
|
|KRDMD
|18,30
|2.237.018.285
|% 6,46
|
|ASELS
|55,65
|1.521.126.902
|% 5,40
|
|EREGL
|38,46
|1.476.136.911
|% 4,40
|
|KOZAL
|544,70
|1.204.764.320
|% 4,99
|
|KRDMD
|18,30
|2.237.018.285
|% 6,46
|
|EKGYO
|8,43
|932.143.046
|% 4,33
|
|YKBNK
|9,00
|799.027.195
|% 4,77
|
|PETKM
|17,29
|814.732.562
|% 3,72
|
|SKBNK
|2,65
|120.195.778
|% 3,92
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7826
|18,7865
|% 0,06
|
|Euro
|20,1978
|20,2168
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7396
|22,8537
|% 0,02
|
|Frank
|20,0193
|20,1399
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9866
|5,0117
|% 0,07
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,70
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.691
|7.744
|11,00
|
|Yarım
|3.745
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,14
|