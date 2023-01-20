***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 10:33
me Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AA 29.04.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103360
BIST
11:525.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 68,81
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
11:5218,8088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:5220,3911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0466
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:521.166,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.166,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:50
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.432.862
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.792.444
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.998.718
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.922.708
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,85
|45.797.709
|% -4,74
|
|SANEL
|18,99
|4.884.267
|% -4,52
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|ZOREN
|5,90
|402.255.712
|% -4,07
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|THYAO
|154,00
|3.618.445.415
|% -0,39
|
|EREGL
|41,08
|3.357.254.790
|% 1,78
|
|AKBNK
|18,39
|2.226.259.996
|% 4,55
|
|YKBNK
|10,14
|1.843.440.094
|% 4,54
|
|TCELL
|39,88
|1.823.995.670
|% 6,86
|
|YKBNK
|10,14
|1.843.440.094
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,65
|1.495.054.528
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,97
|452.054.434
|% 4,21
|
|AKBNK
|18,39
|2.226.259.996
|% 4,55
|
|ISCTR
|12,20
|1.209.887.468
|% 4,99
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8077
|% 0,10
|
|Euro
|20,3838
|20,3933
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,1715
|23,2878
|% -0,16
|
|Frank
|20,3805
|20,5032
|% -0,30
|
|Riyal
|4,9913
|5,0164
|% 0,08
|
|11:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,50
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.913
|7.969
|-19,00
|
|Yarım
|3.856
|3.900
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.934
|1.950
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,48
|14,50
|0,06
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,56
|
Seans Raporu
11:50
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-
12:05XU100
Endeks 5, 494 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 40, 490.00 milyon TL de
-
12:05GARAN
Yüzde 4.68 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 186, 988 adet işlem
-
12:04ASTOR
Yüzde 9.99 oranında artışla 16.63 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 437 adet işlem
-
12:03AKSGY
Yüzde 4.94 oranında artışla 7.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 962, 313 adet işlem
-
12:01BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 633 adet işlem