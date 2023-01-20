***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









nme Tarihi 17.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR BBB- 25.11.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? EvetKaynak Kuruluş Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR BBB 27.07.2022 EvetEk Açıklamalarİhraç tarihinde (16.11.2022) Özel Durum Açıklaması olarak gerçekleştirilen KAP bildirimi, MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiş olup herhangi bir değişiklik içermemektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103492BIST