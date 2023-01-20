***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 17:40
nme Tarihi 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB- 25.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB 27.07.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde (16.11.2022) Özel Durum Açıklaması olarak gerçekleştirilen KAP bildirimi, MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiş olup herhangi bir değişiklik içermemektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103492
BIST
18:055.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 67,97
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
18:0518,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0138
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
18:0520,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0387
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
18:051.164,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -4,01
|Açılış
|: 1.164,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SDTTR
|110,20
|337.747.945
|% 9,98
|
|EYGYO
|20,06
|461.429.566
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.390.979
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.353.485
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.332.905
|% 9,96
|
|ATSYH
|103,80
|4.031.984
|% -6,15
|
|ZOREN
|5,79
|801.066.530
|% -5,85
|
|KUVVA
|45,00
|3.284.235
|% -5,26
|
|ELITE
|41,62
|123.747.023
|% -5,24
|
|SANEL
|18,90
|20.937.209
|% -4,98
|
|THYAO
|152,90
|8.788.356.982
|% -1,10
|
|EREGL
|41,00
|7.379.312.050
|% 1,59
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,63
|4.459.212.079
|% 2,37
|
|YKBNK
|10,17
|5.032.773.098
|% 4,85
|
|SKBNK
|2,96
|936.702.143
|% 3,86
|
|PETKM
|18,71
|5.629.615.327
|% 3,66
|
|AKBNK
|18,71
|5.235.695.002
|% 6,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8005
|18,8022
|% 0,07
|
|Euro
|20,3683
|20,3832
|% 0,19
|
|Sterlin
|23,1885
|23,3048
|% -0,09
|
|Frank
|20,3203
|20,4427
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9922
|5,0172
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-7,58
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-4,43
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.883
|7.949
|-39,00
|
|Yarım
|3.850
|3.890
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.925
|1.945
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|86,87
|86,87
|0,71
|