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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

20.01.2023 17:40
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

nme Tarihi 17.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB- 25.11.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet

Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB 27.07.2022 Evet

Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde (16.11.2022) Özel Durum Açıklaması olarak gerçekleştirilen KAP bildirimi, MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiş olup herhangi bir değişiklik içermemektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103492


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SDTTR 110,20 337.747.945 % 9,98  
EYGYO 20,06 461.429.566 % 9,98  
PKART 28,64 37.390.979 % 9,98  
SOKE 14,57 27.353.485 % 9,96  
ONCSM 60,15 4.332.905 % 9,96  
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Riyal 4,9922 5,0172 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 -7,58  
Altın Gr. 1.164 1.164 -4,43  
Cumhuriyet 7.843 7.962 37,00  
Tam 7.883 7.949 -39,00  
Yarım 3.850 3.890 -19,00  
Çeyrek 1.925 1.945 -9,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,90 0,01  
Gümüş Gr. 14,43 14,45 0,01  
B. Petrol 86,87 86,87 0,71  
Seans Raporu 18:05
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