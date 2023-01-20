***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
20.01.2023 17:41
denme Tarihi 17.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 20.000.000
Döviz Cinsi TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB- 25.11.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR BBB 27.07.2022 Evet
Ek Açıklamalar
İhraç tarihinde (16.11.2022) Özel Durum Açıklaması olarak gerçekleştirilen KAP bildirimi, MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiş olup herhangi bir değişiklik içermemektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103493
BIST
17:335.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,68
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.508
En Düşük
5.427
17:3318,8063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
17:3320,3385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0060
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
17:331.161,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,40
|Açılış
|: 1.161,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.161,69
BIST En Aktif Hisseler17:31
|SDTTR
|110,20
|334.468.723
|% 9,98
|
|PKART
|28,64
|37.049.160
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|27.262.087
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|4.013.930
|% 9,96
|
|SAMAT
|24,60
|29.957.020
|% 9,92
|
|COSMO
|111,10
|3.149.419
|% -7,80
|
|ZOREN
|5,78
|740.715.753
|% -6,02
|
|KNFRT
|17,22
|34.164.461
|% -4,86
|
|ELITE
|41,80
|115.148.192
|% -4,83
|
|YGYO
|1,98
|14.210.567
|% -4,35
|
|THYAO
|152,90
|7.771.413.426
|% -1,10
|
|EREGL
|40,98
|6.382.686.197
|% 1,54
|
|PETKM
|18,43
|4.921.306.312
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,56
|4.589.551.875
|% 5,51
|
|KOZAL
|590,50
|4.472.613.767
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,49
|3.907.279.144
|% 0,71
|
|YKBNK
|10,15
|4.386.466.636
|% 4,64
|
|SKBNK
|2,96
|855.649.417
|% 3,86
|
|PETKM
|18,43
|4.921.306.312
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,56
|4.589.551.875
|% 5,51
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7992
|18,8073
|% 0,10
|
|Euro
|20,3261
|20,3390
|% -0,03
|
|Sterlin
|23,1402
|23,2563
|% -0,29
|
|Frank
|20,2839
|20,4061
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9897
|5,0147
|% 0,04
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.925
|-9,02
|
|Altın Gr.
|1.164
|1.164
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|7.843
|7.962
|37,00
|
|Tam
|7.892
|7.942
|-46,00
|
|Yarım
|3.854
|3.886
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.927
|1.943
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,45
|0,01
|
|B. Petrol
|86,50
|86,50
|0,34
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46BEYAZ
Yüzde 8.49 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 323, 010 adet işlem
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, ARCLK, THYAO
-
17:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 53, 36 artarak (% 1.10 ) 4, 892
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SOKE, PKART, IDGYO, IHGZT, BNTAS, SAMAT, ONCSM, SDTTR