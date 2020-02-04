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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.02.2020 16:29
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1000 TRY 300000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 236947113 TRY 78,98
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 50112000 TRY 16,70
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940890 TRY 0,65
NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65
EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,57
GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,57
GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,29
OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,57
TOPLAM 300000000 TRY 100,00

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş Yardımcısı
YELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel Müdür
CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816974


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 11,90 22.535.090 % 19,48  
HLGYO 1,72 215.477.821 % 15,44  
TEKTU 1,57 250.466.965 % 15,44  
DITAS 13,20 33.925.695 % 15,18  
DOKTA 88,55 31.668.729 % 15,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7743 7,8133 % 0,30  
Frank 6,1467 6,1837 % -0,35  
Riyal 1,5889 1,5969 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 -10,68  
Altın Gr. 301 301 -2,28  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -14,00  
Tam 1.986 2.036 -15,38  
Yarım 960 985 -7,44  
Çeyrek 481 492 -3,72  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,02  
Gümüş Gr. 3,40 3,40 0,00  
B. Petrol 54,77 54,77 0,32  
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