***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.000Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiNama 1000 TRY 300000000 TRY 100 YOK İşlem GörmüyorOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)NUROL HOLDİNG A.Ş. 236947113 TRY 78,98NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 50112000 TRY 16,70NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 1940890 TRY 0,65NURETTİN ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65EROL ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 1955555 TRY 0,65EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,57GÜROL ÇARMIKLI 855555 TRY 0,57GÜRHAN ÇARMIKLI 855555 TRY 0,29OĞUZHAN ÇARMIKLI 1711111 TRY 0,57TOPLAM 300000000 TRY 100,00Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş YardımcısıYELİZ BİLGİN Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel MüdürCENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816974BIST