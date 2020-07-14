***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.07.2020 15:01
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1000 TRY 36000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 284336536 TRY 78,98
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 60134400 TRY 16,70
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 2329068 TRY 0,65
NURETTİN ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
EROL ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57
GÜROL ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,57
GÜRHAN ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,29
OĞUZHAN ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57
TOPLAM 360000000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859673
BIST
15:39117.210
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -1.188,62
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.002
15:396,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:397,8124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0282
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:39398,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 398,10
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
398,67
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.260.820
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.884.089
|% 9,99
|
|GARFA
|5,75
|31.106.461
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,60
|2.396.292
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.901.501
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|LOGO
|89,35
|17.920.612
|% -4,95
|
|EKGYO
|2,30
|1.570.615.558
|% 1,32
|
|GARAN
|7,90
|613.774.701
|% -0,88
|
|THYAO
|11,90
|598.994.638
|% -0,58
|
|ODAS
|2,86
|589.976.955
|% -3,05
|
|SASA
|11,91
|484.493.299
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,30
|1.570.615.558
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,62
|414.451.530
|% -1,82
|
|TSKB
|1,26
|311.419.527
|% 0,00
|
|ODAS
|2,86
|589.976.955
|% -3,05
|
|IHLGM
|1,79
|313.813.716
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5807
|8,6237
|% -0,05
|
|Frank
|7,2799
|7,3237
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|0,27
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|2.584
|2.605
|-2,30
|
|Tam
|2.662
|2.673
|-2,30
|
|Yarım
|1.292
|1.307
|-1,20
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|-0,42
|