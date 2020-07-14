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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.07.2020 15:01
GÜNCEL HABERLER



***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1000 TRY 36000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
NUROL HOLDİNG A.Ş. 284336536 TRY 78,98
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. 60134400 TRY 16,70
NUROL OTELCİLİK VE TUR.İŞL.A.Ş. 2329068 TRY 0,65
NURETTİN ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
EROL ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI 2346666 TRY 0,65
EYÜB SABRİ ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57
GÜROL ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,57
GÜRHAN ÇARMIKLI 1026666 TRY 0,29
OĞUZHAN ÇARMIKLI 2053333 TRY 0,57
TOPLAM 360000000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859673


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
MEGAP 5,94 4.775.199 % 10,00  
FMIZP 60,55 14.260.820 % 9,99  
PKENT 334,80 2.884.089 % 9,99  
GARFA 5,75 31.106.461 % 9,94  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5807 8,6237 % -0,05  
Frank 7,2799 7,3237 % 0,35  
Riyal 1,8252 1,8344 % 0,11  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.803 1.803 0,27  
Altın Gr. 397 397 -0,16  
Cumhuriyet 2.584 2.605 -2,30  
Tam 2.662 2.673 -2,30  
Yarım 1.292 1.307 -1,20  
Çeyrek 646 655 -0,60  
Gümüş.Ons 19,09 19,12 0,04  
Gümüş Gr. 4,20 4,21 -0,00  
B. Petrol 42,30 42,30 -0,42  
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