***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 6000000 6000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986048BIST