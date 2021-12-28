***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviZiya AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi BaşkanıMEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.89 NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi ÜyesiYUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Kredi Komitesi Yedek ÜyesiAHMET ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Denetim Komitesi BaşkanıAHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi / Ücretlendirme Komitesi Üyesi / Kredi Komitesi Yedek ÜyesiMEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiGÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye DeğilÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜYesiEYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.78 NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜYesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş YardımcısıYELİZ BİLGİN Genel Müdür YardımcısıÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel MüdürCENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986579BIST