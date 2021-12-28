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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.12.2021 14:32
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Ziya AKKURT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MEHMET OĞUZ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 0.89 NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Ücretlendirme Komitesi Üyesi
YUSUF SERBEST Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Kredi Komitesi Yedek Üyesi
AHMET ŞİRİN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı
AHMET KERİM KEMAHLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi / Ücretlendirme Komitesi Üyesi / Kredi Komitesi Yedek Üyesi
MEHMET METE BAŞOL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
GÜRHAN ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜYesi
EYÜP SABRİ ÇARMIKLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi 0.78 NUROL GRUBU Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜYesi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş Yardımcısı
YELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel Müdür
CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986579


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RODRG 19,36 6.419.827 % 10,00  
YEOTK 58,35 128.375.246 % 9,99  
EDATA 19,82 16.506.724 % 9,99  
HEDEF 6,28 86.917.010 % 9,98  
PRKAB 48,92 12.870.901 % 9,98  
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Riyal 3,1412 3,1569 % 2,26  
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Altın Ons 1.811 1.811 -1,71  
Altın Gr. 690 690 15,64  
Cumhuriyet 4.652 4.722 212,00  
Tam 4.625 4.747 204,38  
Yarım 2.236 2.296 98,86  
Çeyrek 1.121 1.148 49,43  
Gümüş.Ons 23,11 23,14 0,06  
Gümüş Gr. 8,80 8,81 0,22  
B. Petrol 78,89 78,89 0,67  
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