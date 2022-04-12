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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2022 17:35
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
TAHVIL 50000000 TRY Yurtiçi 01.06.2020 01.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
TAHVIL 50000000 TRY Yurtiçi 25.06.2020 27.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
TAHVIL 50000000 TRY Yurtiçi 11.09.2020 13.09.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
TAHVIL 50000000 TRY Yurtiçi 26.11.2020 28.11.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
TAHVIL 200000000 TRY Yurtiçi 14.07.2021 20.07.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
TAHVIL 155000000 TRY Yurtiçi 28.07.2021 20.01.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
BONO 150000000 TRY Yurtiçi 13.01.2022 14.04.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
BONO 200000000 TRY Yurtiçi 11.02.2022 13.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
BONO 150000000 TRY Yurtiçi 18.02.2022 27.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
BONO 100000000 TRY Yurtiçi 08.03.2022 08.06.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış -
BONO
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,66 3.000.900 % 10,00  
CLEBI 257,60 80.541.352 % 9,99  
MMCAS 3,20 1.547.187 % 9,97  
KONKA 19,87 344.160.645 % 9,96  
TSPOR 6,32 397.491.761 % 9,91  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,5825 14,6073 % -0,37  
Euro 15,7938 15,8204 % -0,91  
Sterlin 18,9427 19,0377 % -0,55  
Frank 15,6022 15,6962 % -0,52  
Riyal 3,8785 3,8979 % -0,51  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.972 1.973 18,83  
Altın Gr. 925 925 3,66  
Cumhuriyet 6.137 6.229 31,00  
Tam 6.107 6.259 38,60  
Yarım 2.952 3.028 18,67  
Çeyrek 1.480 1.514 9,34  
Gümüş.Ons 25,52 25,54 0,43  
Gümüş Gr. 11,96 11,97 0,14  
B. Petrol 105 105 6,18  
Seans Raporu 18:05
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