***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.04.2022 15:36
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel Müdür
ZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş Yardımcısı
YELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı
CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025533
BIST
15:272.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,38
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.408
15:2714,8514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0618
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8527
En Düşük
14,7579
15:2715,6293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0711
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
15:27913,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 12,77
|Açılış
|: 912,28
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler15:25
|QUAGR
|21,72
|70.748.533
|% 8,60
|
|CASA
|138,50
|881.037
|% 8,54
|
|BMSCH
|8,33
|107.441.246
|% 7,90
|
|OTTO
|36,00
|564.748
|% 5,88
|
|TEZOL
|17,31
|54.326.279
|% 5,68
|
|LIDER
|22,86
|84.523.769
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|32.747.521
|% -9,98
|
|FORMT
|1,43
|15.363.162
|% -5,92
|
|TURSG
|5,15
|93.430.025
|% -5,22
|
|KONTR
|155,70
|73.991.988
|% -2,99
|
|BMSTL
|18,91
|190.193.717
|% 2,66
|
|GWIND
|7,48
|119.465.817
|% 0,00
|
|BMSCH
|8,33
|107.441.246
|% 7,90
|
|SOKM
|13,01
|96.923.498
|% -0,84
|
|TURSG
|5,15
|93.430.025
|% -5,22
|
|MOBTL
|1,73
|52.002.186
|% 2,98
|
|BMSCH
|8,33
|107.441.246
|% 7,90
|
|BMSTL
|18,91
|190.193.717
|% 2,66
|
|DGNMO
|2,39
|18.910.210
|% 2,14
|
|CONSE
|4,09
|29.305.892
|% 0,00
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8492
|14,8551
|% 0,44
|
|Euro
|15,6173
|15,6222
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,5790
|18,6722
|% 1,18
|
|Frank
|15,2188
|15,3105
|% 0,46
|
|Riyal
|3,9442
|3,9640
|% 0,38
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|19,01
|
|Altın Gr.
|914
|914
|13,83
|
|Cumhuriyet
|6.077
|6.169
|97,00
|
|Tam
|6.053
|6.203
|101,30
|
|Yarım
|2.925
|3.001
|49,00
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|24,50
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,09
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,14
|