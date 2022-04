***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel MüdürZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş YardımcısıYELİZ BİLGİN Genel Müdür YardımcısıCENK ATMACA Genel Müdür YardımcısıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkNUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025533BIST