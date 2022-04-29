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***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.04.2022 15:36
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
ÖZGÜR ALTUNTAŞ Genel Müdür
ZAFER BABÜR HAKARAR Genel Müdür Baş Yardımcısı
YELİZ BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı
CENK ATMACA Genel Müdür Yardımcısı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. VARLIK KİRALAMA 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
NUROL POTRFÖY YÖNETİMİ A.Ş. PORTFÖY YÖNETİMİ 15000000 15000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
ORTAK VARLIK YÖNETİM A.Ş. VARLIK YÖNETİMİ 50000000 50000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025533


BIST
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BIST En Aktif Hisseler15:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QUAGR 21,72 70.748.533 % 8,60  
CASA 138,50 881.037 % 8,54  
BMSCH 8,33 107.441.246 % 7,90  
OTTO 36,00 564.748 % 5,88  
TEZOL 17,31 54.326.279 % 5,68  
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15:25 Alış Satış %  
Dolar 14,8492 14,8551 % 0,44  
Euro 15,6173 15,6222 % 0,41  
Sterlin 18,5790 18,6722 % 1,18  
Frank 15,2188 15,3105 % 0,46  
Riyal 3,9442 3,9640 % 0,38  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.913 1.914 19,01  
Altın Gr. 914 914 13,83  
Cumhuriyet 6.077 6.169 97,00  
Tam 6.053 6.203 101,30  
Yarım 2.925 3.001 49,00  
Çeyrek 1.467 1.500 24,50  
Gümüş.Ons 23,20 23,23 0,06  
Gümüş Gr. 11,09 11,11 0,09  
B. Petrol 108 108 1,14  
Seans Raporu 15:25
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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