***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
02.08.2021 18:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/08/2021
Karar Sayısı
2280
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954221
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 6,74
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.406
En Düşük
1.395
18:058,3488
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0893
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3333
18:059,9270
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1095
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9040
18:05487,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -5,12
|Açılış
|: 487,12
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
484,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDGYO
|3,30
|75.086.893
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.502.705
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|499.937
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|25.723.673
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|15.580.390
|% 9,95
|
|KARYE
|9,81
|120.594.914
|% -10,00
|
|MMCAS
|6,39
|346.690
|% -10,00
|
|METUR
|6,14
|138.732.240
|% -9,97
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|EMKEL
|2,46
|97.554.771
|% -9,23
|
|GARAN
|8,55
|972.153.127
|% 0,35
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ASELS
|16,04
|801.451.071
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|THYAO
|12,87
|586.452.991
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,42
|640.486.914
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,81
|387.782.742
|% -0,55
|
|KARSN
|4,12
|809.209.647
|% -9,85
|
|ODAS
|1,31
|245.062.968
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,34
|234.018.413
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3465
|8,3488
|% -1,06
|
|Euro
|9,9160
|9,9270
|% -1,09
|
|Sterlin
|11,5695
|11,6275
|% -1,08
|
|Frank
|9,1965
|9,2519
|% -0,88
|
|Riyal
|2,2196
|2,2307
|% -1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,72
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,47
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|73,08
|73,08
|-2,33
|