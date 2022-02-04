***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/02/2022Karar Sayısı2422Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıNurol Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2021 Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999642BIST