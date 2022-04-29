***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2022 21:32
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2022
Karar Sayısı
2518
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Nuroıl Yatırım Bankası A.Ş. 31 Mart 2022 konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026126
BIST
18:052.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,13
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
18:0514,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0507
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8681
En Düşük
14,7579
18:0515,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1482
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7178
En Düşük
15,5143
18:05910,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,22
|Açılış
|: 910,71
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGSER
|23,76
|87.065.862
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|39.027.267
|% 10,00
|
|ARENA
|14,30
|27.035.790
|% 10,00
|
|OYAYO
|7,81
|8.317.083
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.118.363
|% 9,96
|
|LIDER
|22,86
|86.712.409
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|38.035.771
|% -9,98
|
|FORMT
|1,39
|18.808.424
|% -8,55
|
|DAGHL
|23,48
|10.466.820
|% -6,60
|
|TKFEN
|19,65
|665.857.992
|% -6,34
|
|THYAO
|41,26
|5.466.724.836
|% 1,88
|
|GARAN
|14,98
|1.861.099.644
|% 0,00
|
|SISE
|18,12
|1.670.105.471
|% 2,32
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|EREGL
|33,56
|1.440.144.903
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,66
|1.132.597.176
|% 0,38
|
|ODAS
|2,45
|558.781.027
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,87
|1.102.927.445
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,16
|235.553.656
|% -4,13
|
|AKBNK
|8,92
|1.522.256.061
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8146
|14,8507
|% 0,41
|
|Euro
|15,6373
|15,7023
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,6309
|18,7243
|% 1,46
|
|Frank
|15,2177
|15,3094
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9404
|3,9601
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.911
|15,91
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,81
|
|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
|
|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,00
|-0,02
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 27 artarak (% 0.01 ) 2, 707
-
17:58XU100
Endeks 2, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 31, 484.00 milyon TL de
-
17:57KORDS
Yüzde 4.48 oranında artışla 45.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 235, 117 adet işlem
-
17:56KNFRT
Yüzde 9.83 oranında artışla 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 207, 284 adet işlem
-
17:54UFUK
Yüzde 9.95 oranında artışla 31.38 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 745 adet işlem