***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
04.02.2023 00:09
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/02/2023
Karar Sayısı
2760
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. 31 Aralık 2022 Konsolide Olmayan Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109604
BIST
18:054.998
En Yüksek
|Değişim
|: 5,16%
|| 245,39
|Açılış
|: 4.755
|
|Önceki Kapanış
|: 4.752
|
4.998
En Düşük
4.727
18:0518,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0333
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9900
|
18,8335
En Düşük
18,7810
18:0520,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,2096
|Açılış
|: 20,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7600
|
20,5897
En Düşük
20,2998
18:051.128,59
En Yüksek
|Değişim
|: -2,33%
|| -26,95
|Açılış
|: 1.128,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.155,54
|
1.160,97
En Düşük
1.125,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYEN
|31,90
|79.966.234
|% 10,00
|
|ISSEN
|63,80
|44.341.664
|% 10,00
|
|FLAP
|13,09
|26.711.542
|% 10,00
|
|DITAS
|32,12
|9.397.906
|% 10,00
|
|DURDO
|39,82
|3.534.034
|% 10,00
|
|CANTE
|71,55
|450.989.987
|% -10,00
|
|MRSHL
|517,60
|123.927.705
|% -9,98
|
|GUBRF
|206,10
|4.289.281.965
|% -7,83
|
|CASA
|170,00
|1.019.774
|% -3,19
|
|LUKSK
|84,95
|30.962.647
|% -3,08
|
|THYAO
|142,70
|10.693.152.762
|% 6,02
|
|KOZAL
|537,50
|8.024.598.828
|% -2,27
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|SISE
|43,04
|4.808.686.624
|% 7,92
|
|ASELS
|57,45
|4.650.171.669
|% 7,48
|
|EKGYO
|7,27
|3.783.600.196
|% 3,56
|
|AKBNK
|16,51
|4.938.123.020
|% 9,63
|
|YKBNK
|9,02
|2.458.933.718
|% 9,47
|
|ISCTR
|10,57
|2.260.300.476
|% 8,19
|
|PETKM
|16,01
|3.285.545.398
|% 5,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8064
|18,8335
|% 0,18
|
|Euro
|20,2990
|20,3326
|% -1,02
|
|Sterlin
|22,6078
|22,7212
|% -1,42
|
|Frank
|20,2349
|20,3568
|% -1,27
|
|Riyal
|4,9998
|5,0249
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-47,62
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.129
|-26,97
|
|Cumhuriyet
|7.729
|7.846
|-150,00
|
|Tam
|7.700
|7.789
|-72,00
|
|Yarım
|3.762
|3.812
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.906
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,35
|-1,13
|
|Gümüş Gr.
|13,51
|13,53
|-0,65
|
|B. Petrol
|79,83
|79,83
|-2,34
|