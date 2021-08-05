***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi05/08/2021Karar Sayısı2281Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Haziran 2021 Sorumluluk beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955119BIST