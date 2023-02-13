***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
13.02.2023 23:19
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/02/2023
Karar Sayısı
2768
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Nurol Yatırım Bankası A.Ş. KonsolideAralık 2022 dönemi sorumluluk beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113046
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0450
|
18,8557
En Düşük
18,8250
10:4220,2160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3300
|
20,2277
En Düşük
20,1530
10:421.123,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.123,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,47
|
1.124,08
En Düşük
1.121,89
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8377
|18,8478
|% 0,05
|
|Euro
|20,1996
|20,2160
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,8005
|22,9149
|% 0,01
|
|Frank
|20,4030
|20,5259
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0063
|5,0314
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|-9,00
|
|Tam
|7.611
|7.684
|4,00
|
|Yarım
|3.718
|3.760
|2,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.880
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,33
|0,01
|
|B. Petrol
|85,79
|85,79
|-0,02
|
Seans Raporu
10:42
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17:46
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17:01
AKCNS, BUCIM, AFYON değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:46
AFYON, NIBAS, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:31
AKSUE, CMENT, CMBTN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında