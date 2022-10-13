Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

13.10.2022 11:58
***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun 250.000.000 TL ihraç limiti kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 3 tertip ve 189.000.000 TL nominal değerdeki varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ve ekleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071536


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:233.560
Değişim :  1,21% |  42,64
Açılış :  3.530  
Önceki Kapanış :  3.518  
En Yüksek
3.565 En Düşük
3.530
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 69,30 4.160.911 % 10,00  
KLRHO 33,26 202.784.020 % 9,99  
YEOTK 43,18 112.229.069 % 9,98  
GESAN 114,60 276.644.888 % 9,98  
CELHA 17,76 109.859.606 % 9,97  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Dolar 18,5856 18,5902 % 0,14  
Euro 18,0824 18,0983 % 0,42  
Sterlin 20,6851 20,7888 % 0,67  
Frank 18,5518 18,6636 % 0,09  
Riyal 4,9303 4,9550 % 0,10  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.675 1.675 2,08  
Altın Gr. 1.001 1.002 2,80  
Cumhuriyet 6.714 6.818 13,00  
Tam 6.748 6.799 6,00  
Yarım 3.288 3.324 4,00  
Çeyrek 1.647 1.661 0,00  
Gümüş.Ons 19,17 19,21 0,17  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 0,10  
B. Petrol 92,57 92,57 0,12  
Seans Raporu 13:21
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru