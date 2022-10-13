***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun 250.000.000 TL ihraç limiti kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 3 tertip ve 189.000.000 TL nominal değerdeki varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ve ekleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071536BIST