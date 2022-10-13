***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.10.2022 11:58
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun 250.000.000 TL ihraç limiti kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 3 tertip ve 189.000.000 TL nominal değerdeki varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ve ekleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071536
BIST
13:233.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 42,64
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:2318,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5935
En Düşük
18,5039
13:2318,1024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0805
|Açılış
|: 18,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:231.001,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.001,16
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:21
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.784.020
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|112.229.069
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|276.644.888
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.859.606
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,60
|6.522.841
|% -7,50
|
|MMCAS
|4,31
|83.212
|% -5,48
|
|USAK
|3,36
|60.785.895
|% -4,82
|
|GARFA
|16,55
|4.092.070
|% -4,39
|
|THYAO
|87,50
|3.777.473.544
|% 2,82
|
|SASA
|82,60
|1.228.102.581
|% 0,85
|
|AKBNK
|12,97
|973.934.114
|% 0,31
|
|ASELS
|31,46
|887.179.958
|% -0,51
|
|KCHOL
|50,35
|827.237.511
|% 0,90
|
|EKGYO
|4,19
|513.306.376
|% 1,21
|
|ODAS
|8,21
|720.489.938
|% 5,39
|
|DOHOL
|5,37
|458.600.291
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,33
|673.484.268
|% 1,59
|
|AKBNK
|12,97
|973.934.114
|% 0,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5856
|18,5902
|% 0,14
|
|Euro
|18,0824
|18,0983
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6851
|20,7888
|% 0,67
|
|Frank
|18,5518
|18,6636
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% 0,10
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|2,08
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.002
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.714
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.748
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,21
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|0,10
|
|B. Petrol
|92,57
|92,57
|0,12
|