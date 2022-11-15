***NRBNK* *NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.11.2022 14:25
***NRBNK******NYB*** NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Nurol Yatırım Bankası A.Ş. İkinci Otosor Varlık Finansman Fonu'nun 250.000.000 TL ihraç limiti kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan toplam 4 tertip ve 61.000.000 TL nominal değerdeki varlığa dayalı menkul kıymetlere ilişkin tertip ihraç belgeleri ve ekleri ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080085
BIST
14:284.617
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 46,38
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
14:2818,6119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
14:2819,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1702
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,4293
En Düşük
19,1707
14:281.063,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.063,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.067,68
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BRLSM
|22,22
|157.032.714
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.011.691.120
|% 9,99
|
|SMRTG
|128,80
|137.924.063
|% 9,99
|
|KARSN
|12,24
|678.012.246
|% 9,97
|
|YEOTK
|99,30
|180.810.127
|% 9,97
|
|MNDRS
|9,91
|170.350.438
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|599.707.149
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,99
|132.283.671
|% -7,15
|
|THYAO
|109,10
|6.975.010.345
|% -0,55
|
|ASELS
|41,90
|4.357.155.649
|% 0,48
|
|EREGL
|37,04
|3.789.474.264
|% -0,80
|
|ODAS
|11,56
|3.687.431.796
|% -2,78
|
|PETKM
|14,99
|3.579.104.469
|% -1,77
|
|ALBRK
|2,80
|901.901.223
|% 9,80
|
|SKBNK
|2,30
|757.544.366
|% -0,43
|
|ISCTR
|9,42
|2.907.835.799
|% 1,73
|
|ODAS
|11,56
|3.687.431.796
|% -2,78
|
|YKBNK
|10,12
|2.788.468.718
|% 3,16
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6071
|18,6119
|% 0,04
|
|Euro
|19,3784
|19,3907
|% 0,89
|
|Sterlin
|22,0278
|22,1383
|% 1,03
|
|Frank
|19,7296
|19,8485
|% 0,40
|
|Riyal
|4,9364
|4,9611
|% 0,04
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.063
|1.063
|2,99
|
|Cumhuriyet
|7.089
|7.196
|75,00
|
|Tam
|7.055
|7.170
|36,00
|
|Yarım
|3.426
|3.505
|17,00
|
|Çeyrek
|1.713
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,10
|13,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,81
|92,81
|-0,33
|
Seans Raporu
14:28
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14:42IEYHO
Yüzde 9.63 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 534, 316 adet işlem
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14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 3 artarak (% 1.13 ) 4, 065
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14:41
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